Destaques da programação (de 17 a 23 de setembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 17 SBT, 1h. (madrugada de sábado para domingo) O DEMOLIDOR Título original: Demolition Man Produção: EUA, 1993 Direção: Marco Brambilla Elenco: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthorne Desde 1996 o perigoso bandido Simon Phoenix e o policial Spartan, conhecido como "O Demolidor" foram condenados e "congelados" para cumprir suas penas. Em 2032, o aterrorizador Phoenix volta às ruas e, para detê-lo, só um policial à moda antiga como Spartan poderia eliminá-lo. A polícia aposta em todas suas fichas "descongelando" Spartan. - DOMINGO, 18 Globo, 14h12. X-MEN 3: O CONFRONTO FINAL Título original: X-Men 3: The Last Stand Produção: EUA, 2006 Direção: Brett Ratner Elenco: Hugh Jackman, Halle Berry, Ian Mckellen, Patrick Stewart, Famke Janssen, Anna Paquin Os X-Men precisam enfrentar a própria evolução na forma de sua ex-integrante, Jean Grey, agora possuída pela força cósmica da Fênix negra, auxiliados por dois novos recrutas (o anjo e o fera). Jean se tornou um perigo para ela mesma, para os mutantes e para todo o planeta. Para combater esta ameaça, é inventada uma cura para os mutantes. Os X-Men ainda têm que lidar com Magneto, Mística, Fanático e outros mutantes da irmandade. - SEGUNDA, 19 Globo, 23h10. AMOR À TODA PROVA Título original: Crazy, Stupid, Love Produção: EUA, 2011 Direção: Glenn Ficarra, John Requa Elenco: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Analeigh Tipton, Marisa Tomei Cal Weaver tem quarenta e poucos anos e leva uma vida perfeita, com um bom emprego, filhos e um casamento com a namorada do colégio, Emily. Até que, ao descobrir que Emily o está traindo e quer o divórcio, sua vida desaba por completo. Forçado a voltar ao mundo dos solteiros, ele enfrenta as dificuldades habituais de quem não sabe mais como se portar para se aproximar de uma mulher. É quando entra em cena Jacob Palmer, um amigo que passa a lhe dar algumas dicas. - TERÇA, 20 SBT, 23h15. CONFRONTO FINAL Título original: A Good Man Produção: EUA, 2004 Direção: Keoni Waxman Elenco: Steven Seagal, Victor Webster, Tzi Ma, Iulia Verdes Há dois anos Alexander procura um inescrupuloso traficante de armas chinês, chamado Chen. Agora, no leste europeu, ele descobre que sua linda vizinha, Lena e sua família, são explorados por um agente da máfia russa, chamado Vladimir. Por ironia, Vladimir e Chen são parceiros comerciais. Com o alvo tão próximo, parece que está na hora de Alexander partir para o confronto final. - QUARTA, 21 Globo, 2h29. (madrugada de quarta para quinta) HISTÓRIAS CRUZADAS Título original: The Help Produção: EUA, 2011 Direção: Tate Taylor Elenco: Emma Stone, Viola Davis, Jessica Chastain, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Tate Taylor Em uma pequena cidade do Mississipi na década de 1960, uma jornalista escreve um livro contando histórias verídicas de negras que trabalham nos lares das famílias ricas deste local, expondo como estas mulheres são vítimas de preconceito ao mesmo tempo em que criam e amam as crianças de que cuidam. - QUINTA, 22 Globo, 1h52. (madrugada de quinta para sexta) VINGANÇA ENTRE ASSASSINOS Título original: The Tournament Produção: EUA, 2009 Direção: Scott Mann Elenco: Robert Carlyle, Iddo Goldberg, Kelly Hu, Andy Nyman, Ving Rhames, Ian Somerhalder A cada sete anos, uma pequena aldeia inglesa organiza um torneio especial chamado The Tournament, que reúne trinta assassinos do mundo todo para uma competição cuja regra é ‘matar’ ou ‘morrer’. - SEXTA, 23 SBT, 23h15. JUMANJI Título original: Jumanji Produção: EUA, 1995 Direção: John Johnston Elenco: Robin Williams, Kristen Dunst, David Alan Grier, Adam Hann-Byrd Em 1969, o garoto Alan Parrish e sua amiga Sarah dão início a um estranho jogo de tabuleiro chamado Jumanji. Durante uma rodada, Alan acaba magicamente transportado pra dentro do jogo. 26 anos depois, os irmãos Judy e Peter se mudam para a antiga mansão dos Parrish e, ao acharem o tal jogo, libertam Alan e uma série de animais e pragas, levando o caos à cidade.