O procurador da República Deltan Dallagnol, que integra a força-tarefa da operação Lava Jato, classificou como "natural" a reação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros denunciados pelo Ministério Público Federal por participação no esquema de desvio de recursos da Petrobras. Dallagnol fez o comentário durante palestra em Curitiba, na noite de quinta-feira.

A princípio, ele disse que não comentaria nada sobre as acusações. No entanto, não conseguiu fugir do assunto e até brincou com a plateia sobre os slides apresentados pelo MPF. "Hoje é um dia um pouco tumultuado. Eu decidi, hoje, não usar nenhum slide, aqui. Agora, eu sinto que vou decepcionar um pouco vocês, porque hoje eu não vou conversar com vocês sobre a acusação de ontem", afirmou.

Dallagnol disse ainda que tem como compromisso funcional, cumprir o dever que a função pública exige.