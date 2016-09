Vídeo mostra desespero de Camila Pitanga após não conseguir salvar Domingos Montagner; assista

Redação Bem Paraná com informações do Uol

16/09/16 às 09:49 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Camila Pitanga nadava com Montagner no momento do acidente (foto: Reprodução/youtube)

Camila Pitanga estava com Domingos Montagner no Rio São Francisco quando a correnteza levou o ator, que teve seu corpo encontrado sem vida no fim da tarde de quinta-feira (15). Um morador de Canindé do São Francisco, em Sergipe, registrou a reação da atriz assim que ela foi retirada da água, quando o colega da novela "Velho Chico" ainda estava desaparecido.

Nas imagens publicadas na internet, a atriz chora sentada em uma canoa e parece tentar explicar o que aconteceu para uma pessoa que está ao lado. Até aquele momento, a morte de Montagner não havia sido confirmada. Pouco depois, mais calma, Camila Pitanga foi levada para a delegacia mais próxima e prestou depoimento.

A confirmação de que o corpo encontrado no rio era mesmo do ator só veio mais tarde, quando Pitanga e o elenco que participava das gravações estava no hotel. O par romântico de "Velho Chico" gravou as últimas cenas da novela em Sergipe na manhã de quinta-feira e, após o almoço, Camila e Domingos resolveram comemorar com um mergulho no rio que dá nome à trama.

Assista o vídeo abaixo: