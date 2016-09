Quadrilha que roubava ônibus é presa no Interior do Estado

Investigação começou quando duas pessoas foram presas após o roubo de um ônibus, no Norte do Paraná (foto: Divulgação SESP)

Oito pessoas suspeitas de integrarem uma quadrilha que praticava roubos a ônibus no Interior do Estado - levando as bagagens e os pertences dos passeiros – foram presas em uma ação conjunta, nesta quinta-feira (15). Duas armas de fogo e cinco veículos, além de munições, foram apreendidos com os detidos. Este é mais um resultado da polícia que integra a megaoperação Impacto, deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária nesta semana.

Os trabalhos começaram ainda na quarta-feira (14), quando duas pessoas foram presas após o roubo de um ônibus, no Norte do Paraná. Na madrugada de quinta-feira, policiais avistaram dois veículos, um caminhão e um GM/Cruze. Os condutores pararam em um local isolado e em seguida saíram, seguindo em direção ao município de Santa Fé, de acordo com informações do comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), major Valdir Carvalho de Souza. Os suspeitos, ao notarem a presença da viatura, tentaram fugir, mas foram abordados na sequência.

“No carro Cruze estavam duas mulheres, que seriam a mãe e a irmã de um dos suspeitos de praticarem o roubo. Já na carroceria do caminhão havia duas pessoas, de 26 e de 46 anos. Uma pistola calibre 40, com numeração suprimida, estava jogada próximo ao veículo. Na cabine, a equipe abordou outra dupla, de 40 e 43 anos, sendo necessário o uso de força moderada para contê-los”, explica o major Carvalho.

Segundo o comandante do BPRv, dois homens confessaram a participação no roubo e relataram que um terceiro envolvido estaria escondido na mata, armado com uma espingarda calibre 12.

Participaram da ação equipes das Agências Locais de Inteligência da PM e da Polícia Rodoviária Federal de Curitiba, da 2ª e da 4ª Companhia do BPRv, além do 4º Batalhão da PM, da aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (Diep).

Investigação - Segundo o major Carvalho, toda a ação teve início há três meses, após uma atuação conjunta entre os núcleos de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, com o levantamento de informações para localizar uma quadrilha que praticava este tipo de crime em rodovias estaduais e federais.

Nesta quarta-feira, após um roubo a ônibus em Santo Inácio, os policiais descobriram que os suspeitos estariam na região de Colorado. Os policiais do Serviço de Inteligência do BPRv, com apoio de equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) da 2ª e 4ª Companhias e do Canil, além do Pelotão de Choque do 4º BPM, deslocaram-se até o endereço citado e, na tentativa de abordagem, houve confronto armado com o grupo - um homem ficou ferido e morreu no local. Outros dois (45 e 32 anos) foram detidos e os demais fugiram por um matagal.

Em seguida, os policiais do BPRv, com o auxílio de outras equipes da PM e da PRF, iniciaram buscas e localizaram os envolvidos. Foram localizados cinco veículos: um Jeta com alerta de roubo, um Peugeot 308, um Fiat Palio, um Cruze e um caminhão.

Também houve apreensão de uma pistola de calibre 40, um revólver calibre 38 com numeração suprimida e cinco munições intactas, além de 35 munições intactas de pistola 40, 15 munições intactas de calibre 9mm, três estojos deflagrados de espingarda calibre 12, três bases de carregamento de rádios transceptores portáteis e uma balaclava.

Os suspeitos foram levados, juntamente com os veículos, as munições e as arma de fogo, à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários.