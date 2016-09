Redação Bem Paraná com informações do Uol

16/09/16 às 11:13 - Atualizado às 11:14 Redação Bem Paraná com informações do Uol

(foto: Reprodução)

Um jogador de "Pokémon Go" descobriu por acaso uma plantação de maconha cuidadosamente escondida enquanto caçava os monstrinhos em uma área rural da Áustria. As informações são da polícia local, que prendeu o proprietário do local.

Segundo a polícia, o jovem tentava capturar os pokémons nos fundos de um jardim na localidade de Weibern, no norte do país, quando sentiu um "forte cheiro" de maconha. Alertados, os agentes apreenderam várias plantas que estavam em uma estufa e anunciaram a detenção do proprietário, de 50 anos.

O sucesso do "Pokémon Go" levou vários países a proibir o uso do aplicativo perto de instalações militares ou outros locais para diminuir o risco de invasão de jogadores. Resta saber em que estado se encontram os pokémons capturados no jardim austríaco.