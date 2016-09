Idoso suspeito de abusar de crianças é espancado na RMC

Um idoso de 70 anos, suspeito de abusar sexualmente de duas meninas, de oito e nove anos, foi espancado na noite quinta-feira (15) em Colombo (Região Metropolitana de Curitiba). Segundo a Polícia Militar (PM), o espancamento aconteceu por volta das 20h30, na Rua Gabirobeira, no bairro Jardim das Graças.

De acordo com a PM, o homem oferecia dinheiro às crianças para atraí-las. A mãe desconfiou e uma das meninas conseguiu registrar o assédio em vídeo. Quando souberam do caso, familiares e vizinhos das criança agrediram fisicamente o homem, que ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador. Ele permanecia internado so escolta da PM na manhã desta sexta-feira.

Segundo a Polícia Civil, o flagrante está sendo registrado nesta manhã, na delegacia de Alto Maracanã pela mãe. O local onde o abuso ocorreu fica em uma área de invasão, nos fundos da Escola Municipal Jardim das Graças. A direção do colégio confirmou que as duas crianças estudam no local.

O delegado responsável pelo caso, Reinaldo Zequinão, preferiu não divulgar as imagens em vídeo, alegando que elas são muito fortes. Após receber alta, o idoso deve ser encaminhado à delegacia para apresentar sua defesa.