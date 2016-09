'Caldeirão' do Fluminense falha e esfria luta pelo G-4

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A 25ª rodada do Brasileiro tinha tudo para ser boa para o Fluminense, visto que alguns times da ponta tropeçaram. Jogando em casa contra uma equipe que ocupa o meio da tabela de classificação, nem o torcedor mais pessimista poderia imaginar em uma derrota para a Chapecoense. Foi o que aconteceu. O resultado representou a primeira derrota do Fluminense jogando em Edson Passos, caldeirão que tornou o time em um dos candidatos para a vaga na Libertadores. O revés, porém, foi um verdadeiro balde de água fria nos objetivos do clube. "É tudo muito emocional. Quando vencemos o Atlético-MG, era tudo positivo. Vimos a distância curta pro G-4. Aí perde um jogo desse e a impressão que dá é que vamos jogar a Série B. Tudo muito para cima ou muito para baixo", disse o técnico do Fluminense, Levir Culpi. "Os jogos são muito equilibrados, temos que estar sempre bem concentrados. Teremos muitas surpresas pela frente. Não gostamos do jogo. Vencíamos a partida e levamos a virada. Se começar a fazer conta agora. Não adianta chorar. Não jogamos bem e foi uma partida inferior às últimas do Flu", completou o treinador. Com a derrota, o Fluminense segue com 37 pontos na 7ª posição e vê a diferença para o G-4 aumentar para cinco pontos. O time carioca volta a campo neste domingo (18), quando visitará o Grêmio, em Porto Alegre.