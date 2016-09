Barrios e Edu Dracena saem na frente por vagas de Jesus e Vitor Hugo

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cuca deixou o Allianz Parque na noite de quarta-feira (14) angustiado. Não pelo empate por 1 a 1 com o Flamengo, mas pelos desfalques do zagueiro Vitor Hugo e do atacante Gabriel Jesus, ausências para o clássico de sábado (17), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, em Itaquera. A um dia do confrontos, dois nomes saem em vantagem na briga pelas vagas no time titular. Principal artilheiro do Palmeiras e da Série A -ao lado de Robinho-, Gabriel Jesus levou o terceiro cartão amarelo após reclamar com a arbitragem. No próprio duelo contra os cariocas, Cuca mostrou quem larga na frente para ocupar a lacuna deixada pelo camisa 33 para o jogo contra o arquirrival. Lucas Barrios foi a primeira opção de Cuca para mudar a partida contra o Flamengo. Neste momento, o paraguaio, que não participou da atividade técnica de quinta-feira (nenhum titular esteve neste trabalho), em Atibaia, larga em vantagem para fazer companhia a Dudu e Róger Guedes no sábado. Além do camisa 8, outras duas opções podem surgir no ataque. Erik, após um bom treino na quinta-feira, disputa espaço com Rafael Marques, que atuou mais fixo no ataque recentemente. Enquanto se estabelece a dúvida no setor ofensivo do Palmeiras -o treino desta sexta-feira será fechado para a imprensa, e Cuca não dará pistas do time-, a lacuna deixada por Vitor Hugo é preenchida pelo veterano Edu Dracena. Titular antes da chegada do colombiano Yerry Mina, o zagueiro de 34 anos possui vantagem em relação a Thiago Martins e, especialmente, Roger Carvalho. Edu Dracena, inclusive, se destacou no dérbi do primeiro turno (1 a 0 para o Palmeiras), quando substituiu justamente Vitor Hugo. A divulgação da escalação titular, como de praxe, ocorrerá apenas minutos antes do jogo de sábado contra o Corinthians.