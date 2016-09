Após 'Brexit' e renúncia de Farage, partido de extema-direita elege nova líder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Partido de Independência do Reino Unido (Ukip), de extrema-direita e contrário à União Europeia, elegeu nesta sexta-feira (16) a vice-presidente Diane James como nova líder para substituir Nigel Farage, um dos principais apoiadores da saída britânica da UE, que renunciou após ajudar a obter uma vitória no plebiscito de junho sobre o chamado "Brexit". Diane James, atual integrante do Parlamento Europeu, foi anunciada como nova líder do partido em conferência anual na cidade inglesa de Bournemouth, após votação de 40 mil membros da legenda. "Nós somos o movimento de mudança política do Reino Unido", disse Diane, prometendo garantir que o Reino Unido faça jus ao resultado do referendo e deixe a União Europeia. James, de 56 anos, é pouco conhecida do grande público. Até agora era porta-voz do partido em temas de justiça e temas nacionais, e é eurodeputada há dois anos. Ex-analista de negócios, Diane prometeu garantir que o governo cumpra uma saída da União Europeia que cumpra as demandas de eleitores do partido: maior comercio livre e controles mais rigorosos de imigração. Mas, ela irá herdar um partido com disputas e que luta para definir uma identidade clara após conseguir a principal meta planejada. Um aliado próximo de Farage desertou para o Partido Conservador na véspera da conferência, dizendo que a premiê Theresa May entregou os principais elementos do manifesto do Ukip desde assumir em julho. Trata-se do primeiro congresso desde que os britânicos aprovaram a saída da União Europeia, em 23 de junho, que o Ukip havia sempre defendido. Farage renunciou a poucos dias do "brexit" afirmando que havia cumprido com a ambição política de sua vida. Uma pesquisa do instituto YouGov elaborada no início de setembro revelava que apenas 8% dos britânicos conheciam a nova líder.