Petrúcio dos Santos se classifica para a final dos 400m rasos

Depois de conquistar um ouro no 100m – com direito a recorde mundial com o tempo de 10.57s – e uma prata no revezamento 4x100m, o corredor paraibano Petrúcio dos Santos se classificou hoje (16) em quarto lugar para a final dos 400m, categoria T47 (para atletas amputados).

O paratleta disse que a torcida é fundamental para o bom desempenho. "Ajuda bastante. Eu vinha ali com a perna já querendo pesar um pouco, mas, quando a torcida começou a gritar, aparece aquela energia extra que você nem sabia que tinha para terminar a prova."

Petrúcio se disse muito emocionado com a participação na Rio 2016. "Está sendo muito emocionante, por ser a minha primeira Paralimpíada, em casa, e aqui no Rio de Janeiro, contando com a torcida de todos, da minha família, da minha Paraíba, do meu Brasil, e principalmente do Rio de Janeiro, que está em pessoa aqui no estádio".

A prova final dos 400m categoria T47 será disputada amanhã (17) à tarde.