Silvania Costa conquista ouro no último salto. Brasil ainda fica com o bronze

(foto: Danilo Borges)

Silvania Costa conquistou uma emocionante medalha de ouro para o Brasil no atletismo dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Em sua última tentativa, ela conquistou a vitória no salto em distância classe T11, no início da tarde desta sexta-feira (16), no Estádio Olímpico (Engenhão).O bronze na prova também foi para o Brasil, com Lorena Spoladore.

A brasileira tinha registrado, em seu melhor salto, 4,82m, contra 4,89m de Brigitte Diasso, da Costa do Marfim, que jamais havia saltado tão longe. Silvania, então, foi para a tentativa final e saltou 4,98m. Ela é dona do recorde mundial da prova, 5,46m, neste ano, em São Paulo. Lorena, a terceira colocada, registrou 4,71m, sua melhor marca nesta temporada.