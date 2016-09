Após discussão, WTorre ameaça trocar camarote do Palmeiras no Allianz

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A WTorre, construtora e administradora do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, enviou notificação ao clube paulista na qual ameaça trocar de lugar o camarote de seu presidente, Paulo Nobre. O motivo da notificação é a confusão que foi protagonizada por Nobre na quarta-feira (14), quando discutiu com um torcedor do Flamengo, durante partida pelo Brasileiro, e pediu para que seguranças do Palmeiras o expulsassem do estádio. A notificação enviada pela empresa não especifica para qual lugar mudaria o camarote do presidente palmeirense. O documento é assinado pelos representantes legais da WTorre. Em vídeo, Nobre aparece gritando "vaza, vaza", e gesticulando bastante em direção ao torcedor flamenguista, que estava no camarote do banco Itaú no estádio. O torcedor foi retirado do local pelos seguranças do Palmeiras e posteriormente foi escoltado até seu carro por seguranças da Wtorre. PAULO NOBRE Diante da atitude de Nobre, classificada como "truculenta" pela equipe de segurança da WTorre, a empresa disse via assessoria de imprensa que fará boletim de ocorrência e recorrerá ao Ministério Público para denunciar a atitude do mandatário. Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira (15), o Palmeiras criticou a presença de flamenguistas no Allianz Parque, ao se manifestar sobre o episódio. No texto, a equipe paulista reconhece que Paulo Nobre se exaltou na discussão com torcedores adversários e pede desculpas "aos envolvidos no incidente e àqueles que se sentiram ofendidos pela forma como caso foi conduzido".