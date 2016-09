Último fim de semana da paralimpíada tem lotação esgotada

Perspectiva é de que o Parque Olímpico esteja cheio como no último fim de semana (foto: André Motta/Brasil2016.gov.br)

O último fim de semana dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro será de instalações lotadas. As bilheterias já registram um número superior a dois milhões de ingressos vendidos (2,043 milhões), de um total de 2,7 milhões. O número total é o segundo maior da história do megaevento. Perde apenas para os Jogos de Londres (2,8 milhões), mas supera com folga a segunda melhor marca, registrada em Pequim (1,7 milhão).

"Só na quinta-feira (15) vendemos 47 mil ingressos. Não temos mais ingressos disponíveis para o fim de semana", afirmou Mario Andrada, diretor executivo de comunicação do Comitê Rio 2016, em referência a sábado e domingo. "Restam pouquíssimos para a Cerimônia de Encerramento, no próximo domingo, no Maracanã. Menos de mil dos 35 mil colocados à venda", completou.

Desde o início do evento até as 10h de quinta-feira, 167 recordes mundiais foram quebrados, sendo 96 deles na natação, 46 no atletismo, 12 no ciclismo e 13 no halterofilismo. Um dos mais impressionantes, segundo o chefe de imprensa do Comitê Paralímpico Internacional, Craig Spence, foi o registrado pelo iraniano Siamand Rahman.