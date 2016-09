Brasil vence no salto em distância e volta a ter ouro após dois dias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois dias sem medalhas de ouro na Rio-2016, Silvania Costa de Oliveira voltou a colocar nesta sexta-feira (16) o Brasil no lugar mais alto do pódio dos Jogos Paraolímpicos. Silvania conquistou o ouro no salto em distância, com a marca de 4,98m, na categoria T11 (para deficientes visuais). Lorena Salvatini Spoladore, também do Brasil, ficou com o bronze na mesma prova, com 4,71m. Brigitte Diasso, da Costa do Marfim, liderava a prova com 4,89, mas foi ultrapassada por Silvania no último salto. A brasileira -recordista mundial na categoria- era a favorita.

"É uma sensação muito boa. Alcancei todas as minhas metas", disse Silvania após o ouro ao canal SporTV. Silvana é irmã do para-atleta Ricardo Costa de Oliveira, 34, também do salto em distância, que conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos do Rio.