Coral Gay apresenta ‘A Era de Ouro do Rádio’

(foto: Divulgação)

O Coral Gay de Curitiba apresenta o concerto cênico ‘A Era de Ouro do Rádio’ na próxima terça-feira (20), às 20h, no Teatro do Paiol. Composto por 31 vozes e regido pelo maestro Fabio Cezar, o programa conta com obras de Ary Barroso, Noel Rosa, Pixinguinha, Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, entre outras. Paralelamente ao canto do coral, haverá uma apresentação cênica que elucidará cada momento histórico.



A Era de Ouro do Rádio tem o objetivo de relembrar alguns dos grandes ícones da música popular brasileira das décadas de 20, 30 e 40 que tocavam no principal e mais acessível meio de comunicação da época, a rádio.

Coral Gay de Curitiba



O CGC é um grupo independente, sem relação com ONG, que surgiu por conta de um desejo da comunidade LGBT de se fazer ouvir e ser vista. O Coral é aberto à comunidade e conta também com coralistas heterossexuais.



Em dezembro de 2015 o coral fez sua maior produção até o momento, o Auto de Natal do CGC, um espetáculo musical/cênico sob a direção de Luis Berthier com três apresentações e importantes apoiadores, como a Fundação Cultural de Curitiba. O ineditismo do primeiro Auto de Natal LGBT brasileiro e o sucesso das apresentações foi tamanho que o grupo ganhou destaque internacional em várias revistas LGBT pelo mundo.



Serviço:



Coral Gay de Curitiba apresenta "A Era de Ouro do Rádio"

Data: terça-feira, 20 de setembro

Hprário: 20h

Ingressos: R$30 e meia-entrada R$15

Local: Teatro do Paiol - Praça Guido Viaro, s/nº – Prado Velho

Contato: (41) 3213-1340