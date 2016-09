Encerramento terá show de artistas e atletas com deficiência

(foto: Reprodução: Youtube)

LUIZA FRANCO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O campo do Maracanã vai virar palco de um megashow neste domingo (18), durante a cerimônia de encerramento da Paraolimpíada, o último evento da Rio-2016. A organização escolheu fazer do evento um espetáculo musical, deixando para trás as apresentações teatrais das outras cerimônias. Os diretores são os mesmos da abertura: Vik Muniz, Marcelo Rubens Paiva e Fred Gelli. Foi extinto o desfile das delegações para que os atletas possam assistir ao show. Eles entrarão antes da contagem regressiva e verão sentados as apresentações, que acontecerão num palco iluminado com luzes de LED na ala sul do Maracanã. O evento será mais enxuto do que os anteriores. Terá 600 voluntários. Na abertura foram 2 mil.

Ivete Sangalo vai encerrar a festa. Antes dela, o repertório terá um mix de estilos: pop, MPB, funk e rock. Tocarão Gaby Amarantos, Saulo Fernandes, Vanessa da Matta, Dream Team do Passinho, Andreas Kisser, Nação Zumbi, Nego do Borel, Armandinho e Céu. O hino ficará por conta de Saulo Laucas, tenor cego e autista. Os Batuqueiros do Silêncio, grupo de percussão formado por jovens surdos do Recife, farão uma das primeiras apresentações. Jonathan Bastos, guitarrista que toca com o pé, também vai tocar.

Na abertura, o atleta Aaron Wheelz abriu a cerimônia descendo uma rampa e gigante e dando um salto mortal ao aterrissar. O encerramento também terá acrobacias de cadeirantes, desta vez, no palco. "A mensagem que queremos passar é aquela que vimos nos estádios, a diversidade coexistindo em paz", diz Flávio Machado, vice-presidente da empresa responsável pelas cerimônias. O grande segredo é como a pira paraolímpica será extinta. Ainda há cerca de mil ingressos à venda, de um total de 45 mil. Os preços vão de R$ 400 a R$ 1.000.

VAIAS

Uma das situações mais marcantes da abertura da Paraolimpíada foram as vaias a políticos, principalmente ao presidente Michel Temer, que mal conseguiu pronunciar a frase protocolar "declaro abertos os Jogos Paraolímpicos de 2016". Os organizadores dizem não estar preocupados com o impacto de de possíveis vaias no encerramento. "As vaias não impactam em nada o decorrer do show. Fazem parte. Todos têm direito de se manifestar. Mas essas manifestações não afetam as apresentações em si, como não afetaram na abertura", diz Machado. A Rio 2016 diz não ter feito qualquer tipo de preparação especial para vaias, assim como nas cerimônias anteriores.