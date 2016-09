Apostando em takes longos, a banda curitibana Dunas lança seu novo álbum, "Descortinar dos Seres". As três músicas que o compõem variam entre 10 e 15 minutos e dão continuidade à narrativa iniciada com "Ad Astra" (2015) — em latim, “Às estrelas, finalmente”. A narrativa conta a história de um ser que consegue se libertar das amarras terrenas e ascender ao universo.

O caráter experimental de Dunas se exprime nesta trilogia tanto pela sonoridade quanto pelo modo como os álbuns foram produzidos: em um único take, 100% no improviso. Imageticamente, a marca de Dunas também se exprime no vídeo-animação da música "Primeiro Mantra", faixa que inicia o novo álbum. Ele foi feito a partir de samples imagéticos e cortes improvisados, usando a colcha do sistema solar de Ellen Harding Baker como base.

Veja o vídeo de "Primeiro Mantra" no Yotube: https://www.youtube.com/watch?v=qRNqPJMOHo4

Ouça o álbum pelo Bandcamp: https://dunasbr.bandcamp.com/album/descortinar-dos-seres

Sobre Dunas:

Formada em 2011, o trabalho de Dunas é focado na exploração da música ambiente. A banda busca questionar abertamente a forma como se compõe e se consome música. Além de banda, Dunas é um grupo de estudos e encontros livres na música, que tem como objeto de estudo a experimentação e o improviso.

Dunas é integrante do Coletivo Atlas, iniciativa que visa a sinergia dos movimentos artísticos curitibanos e brasileiros, participa de festivais e coletâneas junto a outros 17 projetos.

Formação:

Lorenzo Molossi – bateria

Guilherme Nunes – guitarra

Gabriel França – baixo

Discografia:

compacto Singles (2012)

EP Dunas (2013)

compacto Incenso/Ascenso (2014)

álbum Boas-vindas (2014)

álbum Ad Astra (2015)

álbum Quarenta e cinco minutos (2015)

álbum Descortinar dos seres (2016)