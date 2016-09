'Camila Pitanga estava em choque e desorientada', dizem testemunhas

JOÃO PEDRO PITOMBO, ENVIADO ESPECIAL CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, SE (FOLHAPRESS) - Moradores de Canindé do São Francisco que testemunharam afirmam que a atriz Camila Pitanga ficou "em choque" e "desorientada" após o afogamento do ator Domingo Montagner no rio São Francisco na tarde desta quinta (15). Uma das primeiras pessoas a ver a Camila Pitanga gritar e acenar em cima de uma pedra, a administradora Patrícia Santos Brito, 34, afirma que teve medo que a atriz voltasse para água para tentar resgatá-lo. "Ela acenava e não podíamos fazer nada porque ali é uma área perigosa. Tivemos medo que ela voltasse para a água e por isso gritamos para ela ficar onde estava", diz. Patrícia estava retornando para o trabalho após o almoço, quando viu uma movimentação na beira da praia e percebeu que a atriz da novela "Velho Chico" pedia ajuda. Camila Pitanga intercalava pedidos de socorro e chamava pelo nome de Montagner. Em depoimento à polícia, a atriz afirmou que sentiu a correnteza ficar mais forte e nadou até a pedra mais próxima. Seu colega de novela tentou fazer o mesmo, mas foi arrastado pela correnteza. Ela diz que ele chegou a emergir da água por duas vezes até afogar-se. O laudo do IML (Instituto Médico Legal) de Aracaju aponta que o ator sofreu asfixia mecânica por causa do afogamento. Um dos mergulhadores que ajudaram no resgate, o pescador e barqueiro José Normando Santana, 29, diz que a atriz estava "em choque" e "desorientada". "Ela estava em choque, tremendo muito. Por isso, não conseguia apontar o lado exato para onde o colega foi arrastado pela correnteza. Policiais que passavam no local no momento do afogamento ajudaram nas buscas. Um deles tirou o coturno e farda e entrou no rio. Outro tentou chegar às pedras por uma trilha por meio da vegetação na margem do rio. Pouco tempo depois, mais viaturas da Polícia e do Corpo de Bombeiros reforçaram às buscas. Pescadores e barqueiros da região também ajudaram. Segundo ribeirinhos e bombeiros que atuam na região, a área onde Montagner e Camila Pitanga foram mergulhar é perigosa. A região fica próxima às comportas da Usina Hidrelétrica de Xingó, cuja força das águas ajuda a formar correntes e redemoinhos no rio.