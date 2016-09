'Denúncia dá segurança a Lula', diz Gilmar Mendes

(foto: Carlos Humberto/STF)

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, afirmou nesta sexta-feira (16) que a denúncia oferecida pelo MPF (Ministério Público Federal) dá segurança ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou que a peça do MPF permite agora uma defesa técnica do petista. Mendes não quis comentar as críticas feitas ao procurador Deltan Dallagnol na apresentação das acusações.

"O que é positivo nesse caso específico, que dá segurança ao ex-presidente Lula e seus advogados? É que agora ele tem uma denúncia. No mais é mimimi, trololó. Havendo uma denúncia, se defende da denúncia que foi proferida. Esse é o dado positivo", afirmou Mendes, também ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Mendes não quis estimar uma data para o julgamento das contas da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer no TSE. Debate-se uma possível separação de responsabilidades, de modo a preservar o mandato do atual presidente. Caso o TSE defina pela cassação de Temer pelas supostas irregularidades, só haverá eleições diretas caso a condenação ocorra ainda este ano. Se for em 2017, o próximo presidente é escolhido em eleição indireta no Congresso. "Primeiro é preciso julgar para depois condenar. Não sabemos se haverá condenação. A figura central desse processo saiu com o impeachment. Isso dá uma nova configuração para esse processo, que terá de ser verificado", disse ele.