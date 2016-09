Bellucci perde para 103º do mundo e Brasil se complica na Copa Davis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Melhor tenista do Brasil, Thomaz Bellucci (79º do mundo) não confirmou o seu favoritismo, o que deixou o Brasil em situação complicada na repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, contra a Bélgica. Nesta sexta-feira (16), o brasileiro foi superado por Steve Darcis (103º) por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3, 6/1 e 6/3. Com o resultado, os belgas abriram 2 a 0 estão a apenas uma vitória, nas três partidas que restam no duelo, de garantir uma vaga na elite em 2007. Mais cedo, Thiago Monteiro já havia sido superado em 3 a 0 por David Goffin. Ele não resistiu ao favoritismo de David Goffin (14º) e venceu somente quatro games do jogo, que teve parciais de 6/2, 6/2 e 6/0. Agora para o Brasil seguir vivo, caberá a Bruno Soares e Marcelo Melo vencerem a partida que farão contra Ruben Bemelmans e Joris de Lore, a partir das 9h deste sábado (17). Depois de um primeiro set no qual foi consistente e soube se impor no momento decisivo do tie-break, Bellucci foi dominado por Darcis nas três parciais restantes, sofrendo seis quebras que acabaram por minar quaisquer chances de vitória. Veja os confrontos Sexta-feira (16) David Goffin 3 x 0 Thiago Monteiro - 6/2, 6/2 e 6/0 Steve Darcis 3 x 1 Thomaz Bellucci - 6/7 (5/7), 6/1, 6/3 e 6/3 Sábado (17) - 9h Ruben Bemelmans/Joris de Lore x Bruno Soares/Marcelo Melo Domingo (18) - 9h David Goffin x Thomaz Bellucci Steve Darcis x Thiago Monteiro