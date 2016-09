PF investiga grupo de peritos médicos da Previdência Social

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje (16/9), a Operação Ponto Final II, que investiga grupo de peritos médicos lotados na agência de atendimento da Previdência Social em São Carlos/SP, que não cumpriam a carga horária de trabalho.

Estão sendo cumpridos mandados de condução coercitiva, busca e apreensão em consultórios e hospitais. Além disto, estão sendo cumpridas notificações da decisão de afastamento provisório do serviço público, bem como proibição temporária dos investigados de entrarem no edifício da agência de atendimento da Previdência Social em São Carlos/SP, além do impedimento de se ausentarem da comarca.

A investigação apontou que os peritos, renomados médicos locais, rotineiramente atendiam em suas clínicas particulares e em hospitais da região no horário em que deveriam estar exercendo suas atividades no serviço público. Além disso, os médicos se associaram em um esquema de fraude ao registro de ponto, realizado por senha, tendo sido detectado que havia dois grupos de médicos e, em cada um destes, o médico registrava o seu próprio ponto e o dos demais.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de falsidade ideológica, estelionato, abandono de função pública, prevaricação e associação criminosa