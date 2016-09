(foto: Lucas Figueiredo/ Mowa Press/ Divulgação)

O técnico Tite convocou a Seleção Brasileira para os jogos contra Bolívia e Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A partida contra a Bolívia será em Natal no dia 6 de outubro, e o jogo contra a Venezuela vai acontecer fora de casa no dia 11 de outubro.

O futebol paranaense estará bem representado nestes dois jogos. O goleiro atleticano Wverton foi mais uma vez convocado para a seleção principal após o ouro olímpico. Além do camisa 12 do Atlético-PR, alguns jogadores revelados no futebol paranaense também foram lembrados pelo técnico Tite.

O zagueiro Miranda, hoje na Inter de Milão da Itália foi revelado nas categorias de base do Coritiba. O meio-campista Giuliano é outro formado no futebol paranaense. Hoje atuando no Zenit da Rússia, ele foi criado nas categorias de base do Paraná Clube.

Além deles, o meio-campo Fernandinho também é outro que nasceu para o mundo do futebol em solo paranaense. O astro do Manchester City da Inglaterra foi formado no no CT do Caju, e chegou a ser campeão paranaense pelo Atlético.

Confira a lista comletado técnico Tite:

Goleiros:

Alisson (Roma-ITA)

Muralha (Flamengo)

Weverton (Atlético-PR)

Zagueiros:

Gil (Shandong Luneng-CHN)

Marquinhos (PSG-FRA)

Miranda (Inter de Milão-ITA)

Thiago Silva (PSG-FRA)



Laterais:

Daniel Alves (Juventus-ITA)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luís (Atlético de Madrid)

Marcelo (Real Madrid-ESP)



Meio-campistas:

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Fernandinho (Manchester City-ING)

Giuliano (Zenit-RUS)

Lucas Lima (Santos)

Oscar (Chelsea-ING)

Paulinho (Guangzhou Evergrande-CHN)

Philippe Coutinho (Liverpool-ING)

Renato Augusto (Beijing Guoan-CHN)

Willian



Atacantes:

Douglas Costa (Bayern-ALE)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Gabriel Jesus (Palmeiras)

Neymar (Barcelona-ESP)