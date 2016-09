Chuva e calor marcam o fim de semana em Curitiba

A sexta-feira (16) é de tempo estável em todo o Estado, mas o fim de semana deve ter mudanças. Curitiba se despede do sol no sábado (17), quando o céu deve ficar encoberto o dia todo, com mínima de 11ºC e máxima de 25ºC em Curitiba.

No domingo as altas temperaturas marcam o retorno da chuva à capital paranaense, com mínima de 14ºC e máxima de 27ºC. O tempo continua instável na segunda-feira, e a chuva só deve cessar na terça-feira.