(foto: Gustavo Oliveira/Site oficial do Atlético)

O Atlético confirmou nesta sexta-feira a contratação do meia argentino Lucho González. O jogador de 35 anos estava sem clube após rescindir o seu contrato com o River Plate da Argentina.

Lucho González assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2017.

O jogador destacou a estrutura oferecida pelo Atlético para seus jogadores como um dos pontos positivos da equipe. “Estou muito feliz, muito contente. Nunca imaginei encontrar um clube com tanta organização e com uma estrutura tão boa” disse o meia em entrevista ao site oficial do Furacão.

O Atlético atualmente ocupa a 10ª colocação da Série A com 33 pontos e luta para conquistar uma vaga para a Libertadores de 2016.