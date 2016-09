Cangaceiro em novela, Montagner se afogou perto de onde Lampião morreu

JOÃO PEDRO PITOMBO, ENVIADO ESPECIAL CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, SE (FOLHAPRESS) - As coincidências em torno da morte do ator Domingos Montagner não se resumem ao afogamento no mesmo rio em que seu personagem Santo, de "Velho Chico" (Globo), foi baleado e salvo por índios. Cinco anos depois de viver o cangaceiro Herculano na novela "Cordel Encantado" (Globo), também escrita por Benedito Ruy Barbosa, Montagner morreu a poucos quilômetros do local onde o mais famoso dos cangaceiros, o Lampião, foi morto. Virgulino Ferreira da Silva foi assassinado em julho de 1938 na Grota do Angico, unidade de conservação nas margens do rio São Francisco, na divisa entre Canindé do São Francisco e o município vizinho de Poço Redondo. Foi morto após uma emboscada policial que terminou na morte de outros doze cangaceiros, incluindo sua mulher, Maria Bonita. O local é um dos principais pontos turísticos da região e faz parte do passeio conhecido como a Rota do Cangaço. Cerca de 150 mil pessoas visitam a região todos os anos, segundo a prefeitura. Em frente a "prainha", área do rio onde o ator afogou-se, estátuas dos cangaceiros Lampião e Maria Bonita estão entre as principais atrações da cidade. Na manhã desta sexta-feira (16), turistas tiravam fotos ao lado das estátuas e faziam poses empunhando imitações de armas dos cangaceiros feitas de madeira.