PM apreende 1,2 quilo de maconha e celulares em megaoperação

A 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), pertencente ao 3º Comando Regional da PM (3º CRPM), cumpriu oito Mandados de Busca e Apreensão no município de Querência do Norte (PR), no Noroeste paranaense, os quais resultaram na apreensão de 1,2 quilo de maconha e aparelhos celulares. Na ação, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (16/09), um homem e uma adolescente foram encaminhados à delegacia. A atividade faz parte da megaoperação “Impacto” que está sendo realizada pela Polícia Militar deste o dia 14 em conjunto com outras forças de segurança pública.

