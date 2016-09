Guarda Municipal intensifica rondas na região central

(foto: Everson Bressan/SMCS)

A Guarda Municipal tem intensificado as rondas preventivas e as operações de presença dos agentes de segurança em ações realizadas em parques e praças e equipamentos públicos. Desde segunda-feira (12) até o dia 8 de outubro, ocorre mais uma Operação Preventiva de Segurança no centro da cidade.

A ação é realizada das 7h30 às 19 horas, com o efetivo do Módulo Móvel Itinerante, viaturas que atendem à Subprefeitura Matriz e as motos do Grupo Tático Motorizado. Na tarde desta sexta-feira (16), durante a operação preventiva, a Guarda foi chamada por comerciantes para verificar a atuação suspeita de algumas pessoas que circulavam pela Rua São Francisco. Vinte pessoas foram abordadas e revistadas, um rapaz de 18 anos foi detido e encaminhado ao 1º DP por porte de drogas.

De acordo com o inspetor Vilson Stempinhaki, chefe do Núcleo da GM da Matriz, o trabalho na Rua XV, entre a Praça Osório e Presidente Farias, é de prevenção contra possíveis atos ilícitos. O Módulo Móvel Itinerante é um ponto de referência e contribui para ampliar a segurança nas áreas de maior movimento.

A Guarda Municipal participa ainda de diversas ações integradas a demais órgãos de segurança pública para prevenção da criminalidade e da violência. As operações de segurança comunitária incluem ações nos bairros, de presença em parques, praças, nos terminais viários e estações tubo para proteção aos usuários do transporte coletivo. Também abrangem as realizadas nos arredores dos estádios de futebol em dias de jogos, a movimentação de torcedores pela cidade e as ações noturnas integradas com outros organismos municipais e estaduais. A atuação dos guardas municipais ocorre nas dez regionais, com o apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC), Grupo Tático com Motos (GTM) e Grupo de Operações Especiais (GOE).