PT recomenda que candidatos defendam Lula na propaganda eleitoral

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reunido nesta sexta-feira (16), o comando do PT decidiu recomendar a seus candidatos a prefeito que leiam uma nota em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a propaganda de rádio e TV. A cúpula vai enviar um texto base para seus candidatos em todo o país, dando-lhes a liberdade de produzir sua própria mensagem. Dois funcionários do partido ficaram encarregados de orientar os candidatos do PT. Presidente do partido, Rui Falcão afirmou que nenhum candidato -nem mesmo o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad- foi previamente consultado sobre a recomendação. Falcão descartou, no entanto, a possibilidade de se sentirem constrangidos. "Não é obrigatório. Não existia por que consultar Haddad. As pessoas avaliam", justificou Falcão. O presidente do PT explicou que, para evitar punições, como perda de tempo de propaganda, a imagem de Lula não será exibida. O partido já foi punido pelo uso de imagem de Lula durante a propaganda política anteriormente.