Praia onde Montagner morreu reabriu há 45 dias sem placas e salva-vidas

JOÃO PEDRO PITOMBO, ENVIADO ESPECIAL CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, SE (FOLHAPRESS) - Se o ator Domingos Montagner, da novela "Velho Chico" (Globo) mergulhasse há um ano na mesma praia onde morreu afogado nesta quinta-feira (15), placas sinalizariam o perigo da correnteza, boias determinariam a área propícia para banho e salva-vidas estariam de prontidão no local. Mas uma reforma na orla da "prainha", nas margens do rio São Francisco na cidade de Canindé de São Francisco (SE), fez com que toda a sinalização fosse retirada e os cinco salva-vidas contratados pela prefeitura fossem demitidos em fevereiro deste ano. Inaugurado no dia 30 de julho em solenidade com a presença do governador Jackson Barreto (PMDB), o trecho de orla foi reaberto ao público desde então. A prefeitura, contudo, não recolocou a sinalização de placas e boias nem recontratou os salva-vidas. Secretário municipal de Turismo, Dario Roque afirma que, mesmo tendo sido inaugurada, a obra não foi oficialmente entregue pelo governo do Estado. A prefeitura ainda aguarda uma cessão da área pela SPU (Superintendência do Patrimônio da União) para autorizar a ocupação dos quiosques e instalar placas e boias. NOVELA Protagonistas da novela "Velho Chico", Camila e Montagner mergulharam após o almoço, depois de gravarem algumas das últimas cenas da produção na manhã desta quinta (15) em Piranhas, na margem alagoana do rio. Divulgadas pela Globo, as cenas que gravaram mostram os atores se abraçando junto com Gabriel Leone, que vive o filho do casal na ficção. Eles comemoravam a reta final dos trabalhos. Montagner abraça a atriz e, juntos, dançam imitando os passos do filme "O Mágico de Oz". Com a tragédia, a Globo suspendeu as gravações no Nordeste e enviou aviões para buscar as equipes que estavam no local. Os autores, Benedito Ruy Barbosa e Bruno Luperi (que estava na região acompanhando as filmagens), e o diretor Luiz Fernando Carvalho ainda se reunirão para definir os rumos da trama. O ator será enterrado neste sábado (17), no Cemitério da Quarta Parada, região leste de São Paulo. O corpo está sendo transportado de Sergipe e deve chegar a São Paulo por volta das 16h desta sexta-feira (16). O velório ocorrerá no mesmo dia, em um local próximo, apenas para familiares e amigos íntimos