Vila Velha bate recorde de visitação no primeiro semestre

(foto: Pedro Ribas/ANPr)

Entre janeiro e junho deste ano, mais de 31 mil pessoas visitaram o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Os dados foram divulgados segunda-feira (12) no relatório semestral da Paraná Projetos, responsável pelo atendimento ao público no parque, e apontam o maior número de visitantes para o período desde 2012.



"O aumento da visitação se deve principalmente à divulgação, após o evento em comemoração aos 60 anos da criação do Parque e de lançamentos de novos passeios, como a Caminhada Noturna e a Trilha da Fortaleza. O Parque também ganhou maior visibilidade nas mídias sociais, onde é divulgada a programação dos passeios", diz Angela Soares, supervisora da Paraná Projetos.



O mês mais visitado neste ano foi janeiro, que corresponde a 29% do total de visitantes durante todo o período. Além disso, as datas mais escolhidas para visitar o parque são finais de semana e feriados. Somente no Carnaval, por exemplo, o Parque Estadual de Vila Velha recebeu mais de 3,6 mil pessoas em quatro dias, mais da metade do total de visitantes do mês de fevereiro.



O passeio mais visitado foi os Arenitos, escolhido por 96% dos visitantes durante o primeiro semestre desse ano. Os visitantes podem ainda agendar caminhadas noturnas ou o passeio pela Trilha da Fortaleza, atividades que tiveram um aumento de 92% em relação ao mesmo período do ano passado.



"Além dos Arenitos, as pessoas também visitam bastante Furnas e a Lagoa Dourada, porque são de mais fácil acesso e não exigem grande esforço físico. Por isso, é comum que os ingressos para esses dois passeios esgotem rapidamente", conta Angela.



De acordo com os dados do relatório, o Parque recebe pessoas de todas as idades, a maioria entre 26 e 40 anos. "O Parque tem opções de diferentes passeios para todas as idades, como caminhadas leves, observação das formas areníticas, da fauna e da flora ou o visitante pode ainda participar de atividades que requerem um esforço maior, como a Trilha da Fortaleza, de 16 quilômetros de caminhada, ou o percurso de 22 quilômetros do cicloturismo. Essa diversidade de opções é o que atrai de crianças a idosos", explica a supervisora.



No primeiro semestre, o parque recebeu visitantes de 43 países, que representa 98% do total. Entre os cerca de 30 mil brasileiros, 22 mil são do Paraná e, destes, a maioria dos visitantes têm origem em Curitiba, Ponta Grossa ou Londrina. Entre os outros estados, grande parte veio de São Paulo (41%), Santa Catarina (26%) ou Rio Grande do Sul (10%). Já os estrangeiros vieram principalmente da Europa e, comparado com 2012, o número de visitantes de outros países cresceu 111%.



PARQUE - O Parque Estadual de Vila Velha pertence ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e foi criado em 1953 para preservar as formações de arenito e os campos nativos do Paraná. Tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, tem mais de 3 mil hectares e diversas atrações, entre elas os Arenitos, Furnas e a Lagoa Dourada.



Entre a fauna do parque, já foram encontradas muitas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, como o lobo-guará, bugio-ruivo, tamanduá-bandeira, jaguatirica e aves como a águia-cinzenta, papagaio-de-peito-roxo, galito, caminheiro-grande e noivinha-de-rabo-preto.



O parque conta com estrutura para recepção, orientação e deslocamento dos visitantes até as trilhas e atrativos. Todos os passeios são acompanhados por condutores que participam de constantes treinamentos para melhor atender ao público.



SERVIÇO: Parque Estadual de Vila Velha.



Localização: BR-376, km 515 - Jardim Vila Velha, Ponta Grossa – Paraná.



Horário de funcionamento: de quarta a segunda-feira e também nos feriados nacionais, das 8h30 às 15h30.



Contato: (42) 3228-1138.