MON será palco de um grande show de limpeza

(foto: Divulgação)

Se você pensa que só de arte vive um museu está enganado. Para que o público encontre um espaço agradável é preciso muito mais, e é preciso, antes de tudo, limpeza. E é isso que a IX Ação Nacional Febrac irá propor no dia 17 de setembro no Museu Oscar Niemeyer. A Ação, que é uma realização conjunta entre órgãos do setor do asseio e conservação, acontece anualmente e tem como objetivo mostrar à população a importância que a limpeza possui no cotidiano de espaços públicos.

Com diversas pessoas, empresas e trabalhadores envolvidos, a limpeza do anexo do Olho do MON – como é conhecido – será realizada em etapas, e, além do trabalho de conservação, diversas outras programações farão com que o trabalho do profissional de limpeza seja cada vez mais valorizado. “Queremos que as pessoas percebam que hoje o amadorismo não pode mais ser considerado, sobretudo quando falamos de limpeza. O profissional de limpeza pode ser considerado um agente de saúde, afinal, onde não há limpeza, pode haver doenças. E termos profissionais atuando em uma ação como esta é de fundamental importância para que o público reconheça este papel”, garante Adonai Arruda, presidente do Sindicato das Empresas do Setor do Asseio e Conservação (SEAC) e da Fundação do Asseio e Conservação do Estado do Paraná (FACOP), duas entidades que estão organizando o trabalho.

Entre as ações, estão programadas, além da entrega da limpeza do anexo do “Olho” do MON, um minicurso sobre limpeza de vidros, a apresentação do grupo Brejeiras Choro e Samba, cadastramento de candidatos a vagas do setor do asseio destinadas a Pessoas com Deficiência e a 1ª Olimpeza FACOP, que irá reunir profissionais do setor para uma animada competição de limpeza dos vidros externos da Loja do MON, em que os três primeiros colocados receberão brindes, prêmios em vale-compras e medalha. Saiba mais sobre a programação:

LIMPEZA DO OLHO

Para realizar a limpeza do Olho, profissionais especialistas em altura e em limpeza de vidros foram contratados e realizam o trabalho com antecedência, para garantir que no dia 17 seja realizada somente a entrega do trabalho. Como o anexo do “Olho” possui diversas particularidades, como, por exemplo, a ausência de um alçapão de acesso para a realização da manutenção, será utilizada a técnica de rapel, através da qual os profissionais farão a limpeza desde a parte superior do Olho até a base.

“A ideia é mostrar o quanto um profissional de limpeza precisa de qualificação para realizar trabalhos que as pessoas, na maioria das vezes, nem pensam, como o caso da limpeza do Olho. Como Fundação que capacita e qualifica profissionais do setor, percebemos a necessidade de investir em qualificação como uma forma não só de garantir qualidade, mas, sobretudo, ergonomia, segurança e técnicas adequadas”, explica Cássia Almeida, executiva da Fundação do Asseio e Conservação do Paraná (FACOP), entidade que está organizando a ação.

Para se ter uma ideia da importância do profissionalismo quando o assunto é limpeza em altura, o profissional que atua deve ser certificado em NR-35, norma que regulamenta o trabalho em altura, além de estar ciente do uso de EPIs adequados e toda a técnica que deve ser utilizada em limpezas com esta característica, e para isso, conta com o apoio do trabalho da Fundação, que oferece qualificação gratuita a trabalhadores do setor e também oferece um curso Técnico em Segurança do Trabalho.

1ª OLIMPEZA FACOP

A 1ª Olimpeza – a Olimpíada da Limpeza, terá como tema nesta edição a Limpeza de Vidros, e é mais uma ação da FACOP de valorização do setor do asseio e conservação. “A prova será realizada nos vidros externos da loja do MON e os ‘atletas’ serão avaliados por uma equipe de juízes especialistas na área e de acordo com as regras estabelecidas pelo COL (Comitê Olímpico da Limpeza)”, conta Cássia.

A ideia é fazer com que os profissionais que já executam esse tipo de atividade diariamente mostrem agilidade, competência e habilidade para realizar a limpeza de acordo com as técnicas de limpeza de vidro profissionais. “É muito importante que todos os profissionais do setor participem. Estamos esperando nossos atletas”.

Para a competição, o uso de EPIs é um dos pontos mais importantes, pois obedece aos princípios básicos da limpeza profissional, que alia técnica com segurança. Para isso, os participantes deverão levar suas luvas e botas de segurança, e a Fundação irá ceder óculos de proteção, equipamentos e os produtos necessários para a realização da prova. “Antes da Olimpeza, a FACOP fará um minicurso de limpeza de vidros, mostrando ao público presente quais são as técnicas mais adequadas, produtos e de que maneira a limpeza profissional pode fazer diferença, assim, o público poderá acompanhar a competição com mais embasamento”, conta Cássia.

Serviço:

IX Ação Febrac

Data: 17 de setembro

Local: Museu Oscar Niemeyer – Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico

Horário: a partir das 10h30