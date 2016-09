Após gafe na abertura, Paraolimpíada terá legendas durante o encerramento

JAIRO MARQUES, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois da gafe inclusiva cometida durante a cerimônia de abertura dos Jogos Paraolímpicos do Rio, no último dia 7, em que pessoas com deficiência auditiva não tinham opções de entender a fala dos participantes por falta de legendas e de tradução em libras (língua brasileira de sinais), o comitê organizador do evento resolveu atender a essa demanda. Durante a cerimônia de encerramento da Paraolimpíada, no próximo domingo (18), os telões do estádio irão exibir por escrito a fala de artistas e de autoridades. A medida também auxilia na tradução para o português dos discursos, normalmente em inglês e em francês. O serviço "Google tradutor", que treinou pelo menos um milhão de pessoas para trabalharem com estrangeiros durante os Jogos, será o responsável pela geração das legendas. Ainda não foi divulgado se haverá libras. O show que encerra os jogos está marcado para as 20h e terá como atração principal a cantora baiana Ivete Sangalo.