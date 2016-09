(foto: Divulgação/Shopping São José)

O Shopping São José, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São José dos Pinhais, promove neste sábado (17) a terceira edição do evento de Adoção de Animais. Das 13h às 16h30, quem passar pela Rua Voluntários da Pátria, esquina com a Rua Desembargador Motta Junior (ao lado do shopping), poderá encontrar um pet à espera de um novo lar. O evento contará com um bazar, onde as vendas dos produtos serão revertidas para ação. Também teremos a participação do PetShop América e Rações Purina. Você contribuir com a causa em prol dos animais de rua: adquirindo no local do evento produtos para o seu bichinho e/ou adquirindo ração e acessórios para doar para as protetoras dos animais do evento.

“A intenção do encontro é incentivar a adoção animais que estão à espera de um novo lar, tanto filhotes quanto adultos, e conscientizar a população sobre a necessidade de extinguir o abandono, que infelizmente ainda é muito grande. Como agentes transformadores da região, acreditamos que seja nosso papel fomentar ações e eventos que possam agregar valor à comunidade”, comenta Talita Dallmann, gerente de marketing do Shopping São José.

Farão parte do evento os animais trazidos por protetoras de São José dos Pinhais e Curitiba, que integram uma equipe independente de resgate a animais de rua, e que são cadastrados na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A ação também contará com um veterinário responsável por implantar microchips de identificação no momento da adoção dos cachorros.

Confira mais detalhes sobre o evento e animais participantes no site do Shopping São José.