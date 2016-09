Escolas de trânsito do DER terão atividades especiais

(foto: Jorge Woll/DER)

“Eu sou + 1 por um trânsito + seguro” é o slogan da Semana Nacional do Trânsito de 2016, celebrada entre os dias 18 e 25 deste mês, ação que integra as campanhas da “Década Mundial de Ações para a Segurança no trânsito” da ONU.



No Paraná, as escolas de trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) prepararam uma série de palestras, aulas didáticas, blitz educativas, entre outras atividades voltadas para públicos específicos das comunidades. As ações acontecerão em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel e Francisco Beltrão.



Além das atividades especiais, o curso “Aprendendo e... Vivendo!”, que atendeu mais de 21 mil crianças do 5º ano do ensino fundamental no primeiro semestre de 2016, também será conduzido com aulas focadas no tema da Semana Nacional do Trânsito.



A coordenadora de Educação no Trânsito do DER-PR, Maria Lúcia Alvis Kutianski, destaca a importância de integrar as ações nacionais referentes à campanha. “A semana nacional é uma oportunidade única para reforçarmos os temas que envolvem a conscientização e a segurança no trânsito. Neste ano, nossa programação abrange, além do público infantil, os jovens, idosos, pessoas com necessidades especiais e motoristas de todas as faixas etárias”, afirma.





CURITIBA

Na Capital, os professores da escola vão aplicar atividades lúdicas do curso “Aprendendo e... Vivendo!” para a Apae XVII de Janeiro e a Escola Especial Foorest Gump. Durante toda a semana também estão previstas ações educativas com os idosos dos Centros de Convivência Graciosa, São Sebastião e Meu Cantinho e crianças de educação infantil do CEI Via Aquarela e CMEI Recanto dos Baixinhos. As





PONTA GROSSA

Entre os dias 19 e 23, a Escola Prática Educativa de Trânsito de Ponta Grossa vai atender oito escolas do município com aulas referentes ao curso “Aprendendo e... Vivendo!” e também atividades educativas relacionadas a segurança viária dos pedestres.





LONDRINA

De segunda a sexta, públicos de diferentes faixas etárias serão atendidos em Londrina. A escola da região preparou cinco aulas de arte e educação no trânsito para crianças do ensino infantil, duas aulas do curso “Aprendendo e... Vivendo!” e mais cinco palestras sobre os temas “jovens no trânsito” e “direção defensiva”. A primeira palestra será trabalhada com os alunos do ensino médio do Colégio Estadual São José, enquanto o tema direção defensiva será aplicado aos motoristas da empresa Coca-Cola, na sede da companhia, em Cambé, na região metropolitana.





MARINGÁ

Em parceria com o Detran e a Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança de Maringá, serão realizadas entre os dias 19 e 22 diversas blitzes educativas nas ruas e rodovias da região, a primeira delas será no centro da cidade, na praça Raposo Tavares durante toda a segunda-feira (19).



Para encerrar as ações da semana, no dia 23 o curso “Aprendendo e... Vivendo!” terá uma edição especial sobre a segurança no trânsito, três escolas do município participam da ação.





CASCAVEL

Além de atividades especiais ao longo da semana referente ao curso com três instituições de ensino da região, a regional de Cascavel irá abrir sua programação na manhã de segunda-feira (19) com a palestra “Mobilidade Urbana” na sede da escola. Na quarta-feira (21), em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, será realizada na PR-180 uma blitz educativa com motoristas próximo ao km 355 da rodovia.





FRANCISCO BELTRÃO

Em Franscico Beltrão, estão programadas blitz educativas em todos os dias da semana, sendo que quatro delas serão feitas nas ruas de quatro escolas da região, o objetivo é orientar os motoristas e pais de alunos sobre os cuidados com os limites de velocidade e a circulação de crianças e adolescentes nos locais. Durante a semana também estão previstos cinco cursos do “Aprendendo e... Vivendo!” em instituições de ensino particular, municipal e alunos com necessidades especiais.





REDES SOCIAIS

Durante a “Semana Nacional do Trânsito”, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística divulgará em sua página oficial do facebook uma série de minivídeos com dicas de segurança no trânsito apresentadas pelos professores das escolas de trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem.





SOBRE A SEMANA

O tema da Semana Nacional do Trânsito 2016 acompanha a evolução das ações de educação de trânsito e têm como principal finalidade conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizar ações no cotidiano e incentivar a participação de todos para o alcance da segurança viária.



O artigo 75 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é responsável por preparar anualmente os temas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito.