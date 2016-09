Estudantes fazem protesto em SP contra a privatização da educação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de cerca de 20 estudantes secundaristas fez um protesto em frente ao Instituto Tomie Ohtake na tarde desta sexta (16), enquanto acontecia o seminário internacional Gestão Escolar, organizado pelo Instituto Unibanco e pela Folha de S.Paulo. O protesto teve palavras de ordem contra a privatização da educação pública e contra o projeto do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), de transferir a gestão das escolas estaduais para OSs (Organizações Sociais). Escolas goianas foram ocupadas por secundaristas contrários ao projeto de maneira similar ao que ocorreu nas estaduais paulistas. A secretária da Educação de Goiás, Raquel Teixeira, participava de um dos debates do seminário no momento da manifestação.