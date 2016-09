Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

(foto: Polícia Civil)

Uma metralhadora 9 milímetros foi apreendida com um rapaz de 19 anos, preso em flagrante na manhã de quinta-feira (15), pelo Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 6ª Subdivisão Policial (SDP) de Foz do Iguaçu. O suspeito foi localizado pela equipe de investigação em sua residência no Jardim Jupira.

