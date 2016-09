Apoio colombiano a acordo de paz cai, segundo pesquisa sobre plebiscito

SYLVIA COLOMBO, ENVIADA ESPECIAL BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Segundo pesquisa do instituto Datexco divulgada nesta sexta (16), a opção "não" do plebiscito sobre a paz na Colômbia vem subindo com relação ao "sim". Os dados do levantamento indicam que, se a votação fosse hoje, o "sim" ainda venceria, com 55,3%, contra 38,3% contra o "não". Há 6,4% dos eleitores que estão indecisos entre as duas opções ou mesmo entre ir ou não às urnas. O voto na Colômbia não é obrigatório. Com relação à última pesquisa, do mesmo instituto, na semana anterior, o "sim" perdeu vantagem, pois vinha adiante com 64,8%, contra 28,1%, do "não". Os números mostram que a intensa propaganda da oposição ao governo, que argumenta que o tratado oferece demasiadas concessões e anistias às Farc vem fazendo efeito. Entretanto, segundo as regras estabelecidas pela Corte Constitucional para este plebiscito, para sair vitoriosa, a opção "sim" deve alcançar apenas 13% do eleitorado, ou seja, ser escolhida por 4,5 milhões de colombianos.