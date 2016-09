SP terá sol forte e boa parte das praias com boas condições no fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois dias com temperaturas mais amenas e baixa sensação térmica, os paulistanos terão um fim de semana de sol forte e com quase todas as praias do litoral paulista próprias para banho. A previsão para o fim de semana é clima bom, com temperatura máxima em torno de 28° C, no sábado (17), e de 32° C, no domingo (18). A mínima deve chegar a 15° C e 17° C, respectivamente, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), órgão oficial. O meteorologista do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), ligado à Prefeitura de São Paulo, Thomaz Garcia afirmou que pode ocorrer pancadas leves de chuva nos finais da tarde. Com tempo firme, a Ecovias, concessionária que administra as rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes, estima que 142 mil carros devem descer a serra rumo ao litoral paulista. A queda da temperatura nesta sexta (16) ocorre em decorrência da passagem de uma frente fria pelo Estado. O tempo permanece fechado nesta tarde, com sensação de frio na capital paulista -a média de temperatura na cidade é de 16°C, com umidade relativa em torno de 75%. "A massa de ar frio que veio na retaguarda do sistema frontal que passou na quarta por São Paulo fez com que houvesse a diminuição das temperaturas nos últimas dois dias, já que a circulação marítima deixa o tempo mais fechado trazendo mais umidade. Contudo, a massa de ar frio perde força e se dissipa para o oceano fazendo com que os ventos voltem a soprar do interior do Estado para capital. No fim de semana, o sol volta a aparecer entre nuvens e a tendencia é de elevação das temperaturas", disse Garcia. Quanto maior a velocidade do vento, maior é a sensação de frio. No aeroporto de Congonhas (zona sul), o CGE registrou na tarde desta sexta 15°C, mas por conta dos ventos, a sensação térmica é de apenas 10°C. Já no Campo de Marte (zona norte), os termômetros registram 16°C, com sensação de 12°C. Os dados são uma média das temperaturas registradas nas 26 estações meteorológicas automáticas do CGE na cidade. PRAIAS Das 172 praias do Estado, apenas 6 foram consideradas impróprias para banho, de acordo com a classificação mais recente da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). No litoral norte, as praias são Perequê-mirim e Itaguá, em Ubatuba, e no litoral sul, a companhia destacou as praias de Perequê (Guarujá) e Gonzaguinha, Prainha e Milionários (São Vicente). Devido a uma área de baixa pressão na região Sul do país, entre a Argentina e Uruguai, houve a formação de um ciclone extratropical no meio desta semana, o que provocou fortes ventos e ressacas em em algumas cidades litorâneas. A gerente do setor de águas litorâneas da Cetesb Claudia Lamparelli diz que, devido a ressaca, a qualidade das águas pode ter sido alterada. Lamparelli explica que a coleta de água é realizada sempre aos domingos e, como a ressaca aconteceu apenas nesta quinta, não tem como saber se houve alteração. Contudo, ela diz que a ressaca não é responsável por causar a impropriedade das praias e, sim, a intensidade da chuva e a forma de dispersão dessa água. Em Santos, no litoral sul paulista, a maré atingiu 2,27 metros na madrugada desta sexta (16) -o esperado era 1,98 metros. Com isso, segundo o comandante da Defesa Civil de Santos, Daniel Onias, houve alagamentos em bairros da zona noroeste. Segundo a Prefeitura de Santos, só não houve ressaca mais violenta na Ponta da Praia porque não houve maior intensidade das ondas e dos ventos. "A única ocorrência infelizmente registrada no bairro Santa Maria foi a de uma senhora que se esqueceu de desligar a geladeira o que estava colocando em risco dos moradores de tomarem choque, mas logo foi atendida pelo Corpo de Bombeiros", disse Onias. Segundo a previsão do Núcleo de Previsões Hidrodinâmicas da Unisanta, a maré deve continuar elevada até o meio da tarde desta sexta e parte da manhã deste sábado (17). "Não houve chamados de pessoas ilhadas ou com risco de morte na zona noroeste nem comunicados de desalojados". Já no litoral norte, a cidade de São Sebastião também sofreu com a ressaca. De acordo com a prefeitura, a maré chegou a 1,2 metros e alagou algumas casas no Canto do Mar. Ao todo sete pessoas foram encaminhadas para a casa de parentes. Na Costa Sul, em Juquehy, houve inundação na região do sertãozinho.