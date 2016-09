Jovem de 17 anos é apreendido acusado de tentativa de homicídio

Um jovem de 17 anos foi apreendido em flagrante, pelos investigadores da 18ª Subdivisão Policial de Telêmaco Borba (SDP), no final da tarde de quarta-feira (14), no bairro Vila Isabel. O menor é suspeito por tentativa de homicídio de outro adolescente, também de 17 anos.

De acordo com a Polícia os jovens teriam discutido porque a vítima não pagou as drogas que comprou do suspeito. Durante a discussão o suspeito disparou um tiro que atingiu o ombro do jovem.

