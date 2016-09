Fifa 17 terá gráficos e jogabilidade realistas

Fifa 17 x Fifa 16 (foto: Reprodução/Murilo Molina) Fifa 17 (foto: Reprodução/Murilo Molina) Fifa 16 (foto: Reprodução/Murilo Molina)

Algo que sempre chamou a atenção na série de videogame Fifa foi a busca por conseguir fazer um jogo realista, um verdadeiro simulador de futebol, e não apenas um jogo de futebol. E ao que tudo indica o Fifa 17, que chega no final de setembro ao Xbox One, PS4, PC, Xbox 360 e PS3. E a promessa é de um jogo mais realista do que nunca.

Os gráficos do game foram melhorados (como você pode conferir nas imagens acima), os elencos e uniformes foram atualizadas e ainda há o aguardado modo carreira, totalmente reformulado. Algumas das novidades, inclusive, já podem ser experimentadas na demo gratuita do jogo.

Com a bola rolando, as principais mudanças são novas animações de dribles, chutes e trejeitos de jogadores. Também houveram mudanças na atmosfera dos estádios, que transmite mais a emoção em jogadas de perigo e em momentos importantes das partidas.

Os rostos dos atletas seguem parecidos com a versão anterior, mas as expressões estão mais naturais e orgânicas do que na versão anterior.