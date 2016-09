Brasil bate recordes negativos e perde 1,5 milhão de vagas de trabalho

(foto: Reprodução)

O Brasil bateu um recorde negativo n oque diz respeito a vagas de trabalho. Em 2015, o País perdeu 1,51 milhão de empregos com carteira assinada. É o pior resultado em 31 anos, desde 1985, quando houve a redemocratização do país, após a ditadura militar. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (16), a partir de dados do Ministério do Trabalho. Fazem parte da Rais (Relação Anual de Informações Sociais), um registro declarado anualmente por todas as empresas do país.

Foi, também, a primeira vez em 24 anos que o país registra corte de vagas formais. Em 1992, último ano do governo de Fernando Collor de Mello, haviam sido fechados 738 mil postos de trabalho.

A retração no mercado de trabalho fez o número de trabalhadores formais (com carteira assinada) cair de 49,6 milhões no fim e 2014 para 48,1 milhões no fim do ano passado.

Divulgada uma vez por ano, a Rais é mais ampla que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e engloba não apenas os trabalhadores do setor privado, mas trabalhadores temporários e servidores públicos federais, estaduais e municipais. Para medir o desempenho do mercado de trabalho, a Rais contabiliza a diferença entre as contratações e as dispensas.

As demissões em massa e as contratações por salários mais baixos afetaram os rendimentos médios reais dos trabalhadores, que recuaram 2,56% em 2015 em relação a 2014. Em valores absolutos, a remuneração média individual caiu de R$ 2.725,28 em 2014 para R$ 2.655,60 em 2015.

Na comparação por setores da economia, apenas a agropecuária contratou mais do que demitiu no ano passado, tendo criado 20,9 mil vagas formais. Os demais setores registraram quedas, com destaque para indústria de transformação (-604,1 mil), construção civil (-393 mil) e comércio (-195,5 mil).

Dentre as regiões do País, o Sul foi a terceira que mais perdeu vagas. Foram 217,2 mil postos de trabalho a menos. A que mais perdeu foi o Sudeste, com 900,3 mil vagas a menos. No Nordeste, houve perda de 233,6 mil vagas. Depois vêm Centro-Oeste (-82,7 mil) e Norte (-76,9 mil).

Apenas três Estados tiveram aumento no número de trabalhadores com carteira assinada: Piauí (+3.000 postos), Acre (+2.800 postos) e Roraima (+2.200 postos).

Em relação à faixa etária, o desemprego afetou principalmente os jovens. Na faixa de 18 a 24 anos, foram eliminados 673,4 mil postos de trabalho, contra 477,8 mil entre 25 e 29 anos, 233,9 mil de 30 a 39 anos, 172,1 mil de 40 a 49 anos, e 107,7 mil na faixa até 17 anos. Somente a categoria acima de 50 anos registrou ampliação de vagas: 154,4 mil.