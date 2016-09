(foto: Reprodução)

A expectativa dos fãs é grande para o lançamento do novo filme do Homem-Aranha, subtitulado "Homecoming" (ainad sem tradução oficial no Brasil). E enquanto a obra segue em produção, com Tom Holland caindo nas graças do público, novidades vão surgindo. Uma delas é a possibilidade de algum vingador aparecer no filme.

É que Holland publicou em sua conta no Instagram uma foto no Porsche Experience Center, prédio usado como base para o QG dos vingadores no filme da Marvel. Sabe-se que Robert Downey Jr. que dá vida ao Homem de Ferro, participará do longa, mas será que algum outro herói também marcará presença no filme do aracnídeo?