Fotógrafo registra imagem do que seria o Monstro do Lago Ness

(foto: Reprodução/ Facebook)

Um fotógrado amador da Escócia de 58 anos conseguiu capturar uma das mais nítidas imagens do que seria o mítico "Monstro do Lago Ness". Ian Bremmer foi o responsável pela foto que mostra a criaturaa de aproximadamente 1,80 metros e cor acinzentada nadando a uma certa distância da margem do lago, entre os vilarejos de Dores e Inverfarigaig.

Bremmer afirmou que passava pelo local quando avistou algo diferente na água e fez o clique. Quando chegou em casa foi que se deu conta do que poderia ter registrado com sua câmera. No entanto, afirma que sempre foi cético com relação a lenda de Nessie, como é carinhosamente chamada a criatura que habitaria o lago.

"É uma parte do mundo que sempre te faz repensar o que você está vendo", disse Bremner. "Quando você está lá, está sempre olhando para a água para ver se encontra algo. Você começa a ver coisas, mesmo quando você sabe muito bem que não existe nada".

Agora, contudo, o fotógrafo, que costumava afirmar que o monstra era algo "apenas para os turistas", começa a mudar de ideia. "Estou começando a pensar que há algo ali", diz.