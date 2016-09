Bruna Marquezine sensualiza na web

(foto: Reprodução)

A atriz Bruna Marquezine chamou a atenção das redes sociais nesta sexta-feira (16 de setembro) ao aparecer "divando" nos bastidores de um ensaio de moda. O clique, compartilhado pelo maquiador Lavoisier, mostra a global sensualizando com uma lingerie à mostra.

Nas redes sociais, o maquiador comentou: "Macking off que fiz durante o ensaio para #lavoisier. Deusa! (sic)". Logo os fãs cobriram Marquezine com elogios e mensagens de carinho, tendo até quem brincasse com Neymar.

"A menina virou uma linda mulher! Linda mesmo! Abre seu olho em, Neymar! Vai perder?"