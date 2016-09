Justiça adia reintegração de posse do Cine Marrocos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) adiou, a pedido da prefeitura, a reintegração de posse do Cine Marrocos, no centro de São Paulo. A operação estava prevista para este sábado (17). O pedido foi feito pela gestão municipal nesta sexta-feira (16) e a reintegração não tem uma nova data para acontecer. A prefeitura é dona do terreno e moveu o processo de reintegração de posse em março. Questionada sobre o motivo do adiamento, a prefeitura disse que não quer desocupar o prédio durante a greve dos bancários. "A Prefeitura presta assistência a todas as famílias residentes na ocupação, mas a greve dos bancários está dificultando o acesso ao auxílio aluguel para as famílias que têm direito", afirmou a administração municipal. Em agosto, uma operação no edifício prendeu seis líderes do MSTS (Movimento Sem-Teto de São Paulo), movimento que ocupa o prédio desde 2013. Na ocasião, a prefeitura afirmou que confiava que os moradores iriam sair do prédio espontaneamente. A prefeitura já havia entrado com outro pedido para suspender a reintegração em março, logo após entrar com o processo. O prédio do antigo Cine Marrocos tem 12 andares, onde hoje moram cerca de 600 famílias. Localizado ao lado do Theatro Municipal, o edifício já abrigou um luxuoso cinema.