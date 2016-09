Pauliceia Literária acaba neste sábado com vagas quase esgotadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Termina neste sábado (17) o Pauliceia Literária, festival gratuito que está na terceira edição e vem reunindo autores nacionais e estrangeiros na Aasp (Associação dos Advogados de São Paulo), no centro da capital paulista. Até a manhã desta sexta (16), restavam poucas vagas para as mesas de sábado. São elas: Luto, Adultério e Melancolia, com Ana Luisa Escorel e a espanhola Milena Busquets, às 15h; Ficção e Confissão, com a portuguesa Ana Cássia Rebelo e Marcelo Rubens Paiva, às 17h; e Despovoados, com o autor português José Luís Peixoto, às 19h. A curadoria do evento é do colunista da Folha de S.Paulo Manuel da Costa Pinto. A Aasp fica na rua Álvares Penteado, 151, tel. (11) 3291-9200. Mais informações pelo site pauliceialiteraria.com.br.