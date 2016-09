“Pior time no momento”, Paraná desafia vice-líder da Série B

Lucio Flávio: de volta ao time titular do Paraná (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O Paraná Clube enfrenta o Atlético-GO neste sábado (17), em Goiânia, numa condição bastante desfavorável em termos de números. O time paranaense é o pior do atual momento da Série B, segundo as estatísticas. Além disso, joga fora de casa contra o vice-líder da competição, na 26ª rodada.

Considerando-se as últimas 10 rodadas da Série B, o Paraná tem o pior desempenho, com apenas 9 pontos ganhos e 30% de aproveitamento. Nem o Sampaio Correa, lanterna da competição, tem um desempenho assim – somou 10 pontos nas últimas 10 rodadas.

“É um jogo difícil, mas temos mostrado um bom futebol contra as equipes que estão na parte de cima da tabela”, falou o zagueiro Leandro Silva, que retorna ao time após cumprir suspensão.

Apesar dessa fase ruim, o Paraná aparece em uma posição intermediária na Série B. Ocupa a 13ª posição, com 33 pontos. São seis pontos acima da zona de rebaixamento – o Bragantino, 17º, tem 27 pontos – e cinco da distância da zona de acesso à primeira divisão. O CRB, que fecha o G4, tem 38 pontos. O Atlético-GO, por sua vez, está com 45 pontos e divide a liderança com o Vasco da Gama. O time goiano está atrás apenas porque tem uma vitória a menos.

Além dos desfalques mais antigos, como os meias Murilo Rangel, Cristian e Valber, o técnico Marcelo Martelotte perdeu o atacante Fernando Karanga (suspenso) e o volante Anderson Uchoa (machucado) para o jogo deste sábado. Ele deve escalar Lucio Flávio no ataque e Wellington Jaú no meio-de-campo. Por outro lado, o versátil Leandro Silva deve ser escalado na zaga, em vez de Alisson.

ATLÉTICO-GO x PARANÁ

Atlético-GO

Kléver; Jonathan, Lino, Marllon e Romário; Pedro Bambu, Michel, Magno Cruz, Jorginho e Marquinho; Júnior Viçosa.Técnico: Marcelo Cabo

Paraná

Marcos; Lucas Taylor, Leandro Silva, João Paulo e Henrique Gelain; Wellington Jaú, Lucas Otávio, Diego Tavaresm, Nadson e Guilherme; Lucio Flávio. Técnico: Marcelo Martelotte.

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Local: Sera Dourada, em Goiânia (GO), sábado, às 16 horas