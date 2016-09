Foragido, prefeito do 'voto do impeachment' tem chapa cancelada

JOSÉ MARQUES BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Minas Gerais cancelou a chapa comandada pelo prefeito afastado Ruy Muniz (PSB) para disputar a reeleição em Montes Claros, principal cidade do norte do Estado. Muniz foi preso em abril e atualmente é considerado foragido pela Justiça. Segundo o órgão, a decisão foi tomada pelo juiz Antônio de Souza Rosa após o candidato a vice-prefeito Danilo Narciso (PMDB) apresentar renúncia nesta sexta (16), após o prazo de substituição de candidatos -exceto em caso de morte- ter se encerrado.

Na renúncia, Narciso diz que age "de acordo com princípios éticos e morais" porque "o candidato a prefeito desta nossa coligação não se encontra, neste momento e por força judicial, em pleno gozo de seus direitos políticos e do exercício da cidadania, além de estar impossibilitado de exercer a função de administrador público". Muniz foi preso preventivamente em abril pela Polícia Federal, sob suspeita de inviabilizar o funcionamento de hospitais públicos e filantrópicos para beneficiar um hospital de sua família. Ele nega as acusações. Ele foi solto em julho e registrou a chapa para se reeleger, mas teve outro mandado de prisão expedido nesta semana pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no âmbito de uma operação da Polícia Civil que apura suposta fraude na compra de combustível pela prefeitura.

Muniz ficou conhecido nacionalmente por ter sido preso um dia depois de sua mulher, a deputada federal Raquel Muniz (PSD), ter votado pela abertura de processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Em seu voto, ela disse que tomava aquela decisão "para dizer que o Brasil tem jeito" e que "o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com sua gestão". O nome da operação da Polícia Civil faz referência a uma das marcas da gestão Muniz em Montes Claros, cujo slogan era "Tolerância Zero Contra a Corrupção". A defesa do prefeito afastado foi procurada desde esta quinta (15), mas não se manifestou.