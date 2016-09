"Evidências ajudam a construir uma melhor educação", diz secretário de PE

EVERTON LOPES BATISTA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A análise de dados deu a base para que o Estado de Pernambuco ampliasse sua rede de escolas de período integral. De acordo com Frederico Amancio, secretário de Educação do Estado, os indicadores positivos gerados nessas escolas apontaram que esse era o melhor caminho a seguir. Hoje, 43,9% das escolas já seguem o modelo. Pernambuco dividiu o primeiro lugar com São Paulo no ranking do Ideb de 2015. Em 2007, o Estado ocupava a 27ª posição. "Percebemos que as evidências ajudam a construir uma melhor educação", disse Amancio. A declaração foi feita durante debate no seminário internacional Gestão Escolar nesta sexta-feira (16), promovido pela Folha e pelo Instituto Unibanco, com apoio do Insper, no Teatro Cetip, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. Ele também ressaltou a importância da criação de uma base de dados própria. Nela, os gestores educacionais têm acesso a resultados de avaliações e índices educacionais. "Se cada escola tem seus dados, ela pode se enxergar e definir que caminho trilhar", completou o secretário. "O ensino médio brasileiro é a maior prova de que não trabalhamos com evidências", afirmou Eduardo Deschamps, secretário de Educação de Santa Catarina. Segundo ele, a prova é que, mesmo sendo todo voltado para colocar os alunos na universidade, apenas uma minoria de alunos do ensino médio alcançam o ensino superior. "Observamos que escola que funciona bem no mundo inteiro tem bom currículo, bom professor e boa gestão. Precisamos usar os dados que já temos na mão para fazer boa educação", acrescentou Deschamps. "Não há a possibilidade de ter sucesso na educação sem uso de evidências e pesquisa, e, para isso, precisamos nos aproximar das universidades e institutos de pesquisa", afirmou Haroldo Rocha, secretário de Educação do Espírito Santo. Raquel Teixeira, secretária de Educação de Goiás, lembrou a importância da articulação em todos os níveis de gestão para promover progresso na educação. "Não é gestão que faz o aluno aprender, mas sem gestão dificilmente o aprendizado acontece", encerrou Teixeira.