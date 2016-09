Candidatos vão às ruas no penúltimo fim de semana antes das eleições

Boca Maldita terá campanha neste sábado: reta final (foto: Franklin de Freitas)

Candidatos à prefeitura de Curitiba vão aproveitar este fim de semana, o penúltimo antes das eleições do dia 2 de outubro, para fazer campanha nas ruas da cidade. Depois de um início com a campanha concentrado na internet, os candidatos saem às ruas da cidade neste sábado (19). Às 15 horas, os candidatos participaram da sabatina do Sismuc (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Curitiba), no APP-Sindicato (Avenida Iguaçu, 880).

Veja mais AQUI, no blog Política em Debate